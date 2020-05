Fontana: "Foto movida? Pronti a nuove restrizioni"

"Mi appello ai prefetti e ai sindaci della nostra regione affinché usino, dove serve, il massimo del rigore, anche attraverso l’utilizzo della Polizia locale e delle forze dell’ordine e l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge"

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos

Richiamo di Attilio Fontana contro la movida. Il governatore della Lombardia è pronto a "nuove restrizioni" dopo aver visto le foto degli assembramenti serali e in orario aperitivo di molti cittadini lombardi.

"Come ho più volte ribadito - tuona - Regione Lombardia è pronta a intervenire, anche con nuove restrizioni, per evitare che tutto il lavoro svolto fin qui grazie alla buona volontà della maggioranza dei cittadini venga vanificato da alcuni incoscienti", è il messaggio del presidente, che chiede anche di sanzionare le attività che non fanno nulla per evitare le folle fuori dai locali.

“Dopo aver visto nelle ultime ore le foto, i video e le notizie riguardanti assembramenti e movida in diversi comuni lombardi - dice ancora - mi appello ai prefetti e ai sindaci della nostra regione affinché usino, dove serve, il massimo del rigore, anche attraverso l’utilizzo della Polizia locale e delle forze dell’ordine e l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge, come la riduzione dell'orario di apertura e la chiusura".

Intanto, scatta il coprifuoco anti-movida e assembramenti a Brescia. Il sindaco Emilio Del Bono ha firmato un'ordinanza per la zona di piazzale Arnaldo e le vie limitrofe con cui ha imposto la chiusura dei locali alle 21.30 fino alle 5 del mattino seguente, per questo fine settimana.

"La decisione è stata presa dopo che, venerdì 22 maggio, fuori da bar e ristoranti si sono verificati assembramenti e il mancato rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, ed è stato accertato il mancato corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, imposti dall’ordinanza regionale del 17 maggio", spiega il Comune.