La figlia della ristoratrice contro la Lucarelli: “Mamma è stata massacrata”

“Cerchi pure la sua prossima vittima” attacca sui social

Di: Redazione Sardegna Live

“L'accanirsi è pericoloso. Grazie 'signora' per aver massacrato in via mediatica la mia mamma. Cerchi pure la sua prossima vittima”. Sono le parole durissime scritte da Fiorina D’Alvino, la figlia di Giovanna Pedretti, la titolare della pizzeria 'Le vignole' di Sant'Angelo Lodigiano, trovata morta ieri nel Lambro dopo che si è sollevato il caso della recensione omofoba e contro i disabili.

Nel post del profilo privato Instagram di cui il Corriere ha pubblicato lo screenshot, la figlia della ristoratrice ha riportato la parte di una storia della Lucarelli e in rosso ha sovrascritto quelle frasi.

Dopo il ritrovamento del cadavere di Giovanna Pedretti, la Lucarelli sui social aveva scritto che “i social sono pericolosi”, osservando che “la distanza tra l'altare e la polvere è un nanosecondo”.

Dopo aver commentato le parole della Lucarelli, la figlia della ristoratrice in una ulteriore storia si è sfogata così: “Siamo assediati dai giornalisti. Andate via. Qualcuno li mandi via”.