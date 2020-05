Uccide la ex moglie, ferisce il figlio e si suicida. Scene da far west in pieno centro abitato

I tre sono stati accompagnati al policlinico Gemelli

Di: Redazione Sardegna Live

Si erano appena separati, la donna avrebbe dovuto recuperare le ultime cose dall’appartamento che aveva diviso tanti anni con il marito. L’uomo, 67 anni, guardia giurata in pensione ha atteso la donna (63) e il figlio (44) nel cortile di casa. Appena i due hanno varcato la soglia di casa l’uomo ha impugnato un coltello e poi una pistola.

Prima ha ferito la moglie con la lama poi le ha sparato ferendo anche il figlio. Infine ha puntato l’arma contro di sé e ha premuto il grilletto. La tragedia è avvenuta questa mattina in una palazzina di via Torrigo, quartiere di Primavalle a Roma. Gli spari sono stati sentiti dai vicini di casa che hanno chiamato il 112 e richiesto l’intervento delle ambulanze. I tre sono stati accompagnati al policlinico Gemelli. Per i due ex coniugi non c’è stato nulla da fare. Il figlio, invece è ancora vivo ma in gravissime condizioni. I poliziotti hanno aperto una indagine per ricostruire la dinamica dell’aggressione.