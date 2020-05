Guerra: "Meglio trascorrere le vacanze in Italia, sono più sicure"

Il consiglio del direttore generale aggiunto dell'Organizzazione mondiale della sanità

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos Salute

La fase 2 dell'emergenza coronavirus prosegue "con un quadro incoraggiante", l'estate si avvicina e Ranieri Guerra, direttore generale aggiunto dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) consiglia "di trascorrere le vacanze in Italia, di non uscire fuori dai confini. Non mi avventurerei in viaggi all'estero verso Paesi, e mi riferisco anche all'Europa, dove non c'è la garanzia per chiunque, a prescindere dalla nazionalità, di avere un supporto sanitario di alto livello. Non c'è niente di più sicuro come il nostro servizio sanitario", assicura in un'intervista al 'Corriere della Sera'.

Non va bene nemmeno la Germania? "Io resterei a casa - risponde Guerra - Per non contare il valore etico di una vacanza in Italia. Scegliendo una vacanza tricolore, partecipiamo al rilancio dell'economia turistica. Tutti dobbiamo contribuire. Da veronese spero che la stagione lirica dell'Arena possa dare segnali di ripresa". Quindi sarà possibile tornare a teatro e cinema? "Magari con un po' di fantasia e nel rispetto delle norme. Gli italiani hanno imparato la lezione - rileva l'esperto Oms - e se applicano le misure di protezione si può ricominciare a fare tutto. L'autodisciplina è il primo comandamento".

"Sulla perdita di aggressività del virus" con la bella stagione e l'aumento delle temperature, invece, Guerra nutre "forti dubbi. In India e Brasile la stagione è calda, eppure stanno vivendo una fase ascendente dell'epidemia - evidenzia - Il sindaco di Manaus ha chiesto aiuto. Inoltre, non sappiamo cosa sta accadendo nei Paesi dove c'è il problema di raccogliere i dati. A cominciare dall'Africa. Speriamo che le caratteristiche demografiche, vale a dire una popolazione più giovane e meno esposta a malattie croniche, stiano determinando una minore circolazione del coronavirus. Noi siamo pronti ad aiutarli e stiamo accantonando dei fondi".