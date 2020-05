Scale per soppalco: un connubio tra funzionalità ed estetica

Qual è la scala giusta per il soppalco?

Di: Redazione

Il soppalco è un elemento architettonico di grande impatto estetico in una casa, ma è ancora di più una grande comodità se, da pavimento a soffitto, si ha a disposizione un’altezza sufficiente per realizzarlo. Studio, camera per gli ospiti, sala giochi per i ragazzi, angolo lettura o piccola zona palestra, le possibilità di utilizzo di un mezzanino sono davvero parecchie. L’importante è potervi accedere comodamente e in totale sicurezza. Ecco perché le scale per soppalchi giocano un ruolo importante quando si prepara un progetto del genere.

Prima di realizzare i piccoli lavori per rendere abitabile la stanza in più, e prima di pensare agli arredi, è necessario concentrarsi sulle caratteristiche che deve avere la scala per il soppalco adatta alle vostre esigenze. Deve essere piacevole dal punto di vista estetico, integrarsi quindi con lo stile della casa e mettere in risalto entrambi gli ambienti che collega. Ma dovete anche tenere conto dello spazio a disposizione: installare una scala ingombrante finisce per sacrificare troppo e inutilmente lo spazio. O al contrario si può fare l’errore di scegliere una scaletta senza personalità quando invece ci sono soluzioni di dimensioni contenute che offrono al contempo una grande resa estetica. Decisa la struttura che risponde meglio alle individuali esigenze estetiche e funzionali, si passa alla definizione del materiale che compone la struttura. Legno, acciaio e vetro sono i principali protagonisti di scale per soppalco di grande impatto estetico.

A rampa, a sbalzo o a giorno, quando la scala per il soppalco è protagonista

Quando si tratta di collegare una stanza al soppalco ci sono principalmente tre soluzioni: la scala a rampa, la mini scala o la scala a chiocciola. Le scale a rampa, così come quelle a giorno o a sbalzo, sono quelle che richiedono sempre una quantità maggiore di spazio. Quindi si opta per questi modelli di scala se il soppalco si trova affacciato su un living spazioso oppure su un altro locale che sia comunque molto ampio. Si tratta ovviamente di scale che hanno già una forte personalità e sicuramente sono la soluzione più confortevole. Di sapore più classico e sobrio quella a rampa, di gusto più moderno e scenografico quella a sbalzo, sono comunque modelli di scala impegnative. Si tratta infatti di elementi architettonici che calamitano l’attenzione, di conseguenza è importante che l’estetica sia all’altezza delle aspettative.

Tutto il fascino evergreen di una scala a chiocciola

Scegliere di montare una scala a chiocciola per collegare il soppalco al piano inferiore non è un compromesso, è una scelta di lusso contemporaneo. Oggi ci sono modelli dal design straordinario, scale a chiocciola a pianta rotonda e a pianta quadrata che, pur utilizzando una minore quantità di spazio, hanno un grande impatto scenico. Ecco perché è importante scegliere bene design e materiale della struttura da installare: la scala a chiocciola può essere proprio quell’elemento che caratterizza l’ambiente con un twist contemporaneo ma ricercato. L’unica limitazione può essere se la scala per il soppalco deve essere utilizzata da bambini, anziani o chi ha una mobilità difficoltosa: in questi casi infatti potrebbe rivelarsi una scelta poco comoda.

La praticità di una miniscala salvaspazio

In una casa dove lo spazio è un bene prezioso, l’essenzialità e la praticità sono due valori prioritari. Ecco allora che la scelta ricade senza esitazione sui modelli moderni di miniscale. Sono scale più strette della classica scala a rampa e con un profilo particolare dei gradini, che sono scavati nella metà sulla quale il piede non atterra. Il risultato è quello di una rampa di gradini sfalsati da salire, o scendere, sempre con il piede giusto. Nonostante possa sembrare angusta, in realtà ci si adatta subito a utilizzarla correttamente. Soprattutto è una scelta molto intelligente come scala per soppalco perché, pur sviluppandosi in uno spazio davvero ridotto (il modello è anche noto come scala salvaspazio), non sacrifica la sua funzione di elemento architettonico di grande impatto estetico.