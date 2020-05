Si masturba in treno davanti a una ragazza: denunciato

L'uomo proveniva da Pistoia ed è stato multato anche per aver varcato il confine regionale senza valido motivo

Di: Redazione Sardegna Live

È salito su un treno che da Pistoia lo ha condotto a Ferrara. Nonostante la carrozza fosse poco affollata si è seduto proprio di fronte a una ragazza. Ha iniziato a fissarla insistentemente quando all’improvviso ha iniziato a toccarsi le parti intime fino a provocarsi un’erezione.

La ragazza si è subito allontanata dal soggetto e, dopo essersi spostata in un’altra carrozza, ha raccontato al capo treno l’accaduto. Questo ha contattato il centro operativo di polizia ferroviaria dell’Emilia Romagna che, a sua volta, ha allertato gli agenti di Ferrara.

L’autore del reato, dopo essersi allontanato dalla vettura in cui si trovava, ha cercato di far perdere le proprie tracce scendendo dal treno con il giubbotto indossato al contrario, nella speranza che il cambio di colore del capo d’abbigliamento - da rosso a nero - fosse sufficiente per ingannare gli agenti, il trucco però non ha funzionato e gli agenti l’hanno individuato e bloccato pochi metri fuori dalla stazione. Al termine degli accertamenti il pistoiese, già noto alle forze dell’ordine per reati analoghi, è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico e multato per aver superato il confine regionale senza valida motivazione.