Chiesti 7 anni di carcere per la prof che ebbe un figlio con l’alunno 15enne. La difesa chiede l’assoluzione

La prof: “La verità è un'altra”. Sentenza attesa per il primo giugno

Di: Redazione Sardegna Live

Il pm ha chiesto sette anni di reclusione per la prof accusata di violenza sessuale ai danni di un suo studente 15enne, dal ebbe un figlio. "Purtroppo ce l'aspettavamo, ma la nostra verità è un'altra", è stato questo il commento dell’insegnante di Prato. La donna è imputata insieme al marito, accusato di aver assunto la paternità del bambino sapendo di non essere il genitore naturale.

La difesa invece ha chiesto l'assoluzione per entrambi e la sentenza è attesa per l'1 giugno. La donna è accusata di aver avuto una relazione con il minore, al quale dava ripetizioni di inglese, quando il ragazzo non aveva ancora 14 anni. Di qui l'accusa di violenza sessuale.