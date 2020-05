Coronavirus. Libero era stato abbandonato in pieno lockdown, ha vissuto di stenti e ora il cane cerca casa

Tra le storie di animali emerse dal lockdown c’è quella di un cagnolino lasciato in giardino a morire di stenti dai suoi proprietari

Di: Redazione Sardegna Live

Lo hanno abbandonato nel cortile di casa in pieno lockdown. Per due mesi un cane è rimasto senza cibo né acqua. La terribile storia è quella di Libero un cane di circa 6 anni, che ha lottato con tutte le sue forze per sopravvivere. Il fatto è accaduto a Campli, in provincia di Teramo. Nella giornata di ieri l’animale è stato recuperato dai volontari dell'Oipa. Dopo l’allentamento del lockdown un ragazzo ha notato il cane in pessime condizioni di salute e ha allertato l’associazione. Ora Libero cerca una famiglia che lo adotti e non lo lasci più.

Con quello che per molti è stato un provvedimento preso in grave ritardo, il Governo ha sbloccato le adozioni di cani e gatti.

A sconvolgere i volontari è stata la scelta deliberata di dimenticarlo in giardino come un qualsiasi rifiuto di cui sbarazzarsi clandestinamente. Libero era stato condannato a una morte per stenti.

Invece la forza di questo cagnolino ha vinto su tutti. I volontari assicurano che nel giro di un paio di mesi potrà fare una vita normale se qualcuno vorrà portarlo a casa con sé. Ecco l’indirizzo email per chi volesse adottare Libero o contribuire alle sue cure: teramo@oipa.org.