Milano riprende a vivere: prima messa in Duomo, picco di traffico alle 7

Torna il caffè al bar, nessuna criticità sui mezzi pubblici

Di: Redazione Sardegna Live, foto Ansa

Torna l'espresso al bar anche per i milanesi dopo due mesi e mezzo di lockdown. "È un rito che mancava - dichiara una signora a l'Ansa- un altro tassello del ritorno alla normalità che speriamo arrivi totalmente". In piazza Duomo, davanti alla Cattedrale, si sistemano i tavolini all'aperto mentre in via Paleocapa, vicino alla stazione Cadorna di Milano, un cliente esce da un bar dopo aver consumato un cappuccino al banco e sospira un 'finalmente' prima di andare via.

L'afflusso del traffico auto si è regolarizzato. Il picco si è registrato poco dopo le 7. Secondo la Polizia Locale la circolazione si sta normalizzando, pur con qualche criticità ancora in corso. Sui mezzi pubblici, invece, nessun particolare disagio tranne alcuni minuti di chiusura dei tornelli a Sesto Marelli per il notevole afflusso di passeggeri.

In Duomo, alle 8, si è tenuta la prima messa dopo il blocco. Seguiranno celebrazioni alle 11, alle 13 e nel pomeriggio alle 17,30. Una trentina le persone presenti alla celebrazione di questa mattina.