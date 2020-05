Borrelli in giro per Napoli. Il lungomare è affollato di bagnanti abusivi: sfiorata la rissa e uno si denuda

Una volante della polizia ha notato l’assembramento ed è intervenuta per sedare gli animi.

Di: Redazione Sardegna Live

Il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli questa mattina si è recato sul lungomare di Napoli vicino a piazza Vittoria. Il consigliere ha incontrato alcuni cittadini con i quali è scattata un’accesa discussione fino a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

Alla base della discussione le dirette Facebook che il stava registrando l’amministratore per mostrare le decine di persone, comprese famiglie con bambini, intente a fare il bagno e godersi la tintarella in spiaggia nonostante i divieti e la zona interdetta. A quel punto i bagnanti che si sono resi conto del video si sono scagliati contro Borrelli e tra urla e insulti gli hanno intimato di bloccare la registrazione. Una volante della polizia ha notato l’assembramento ed è intervenuta per sedare gli animi. È stata sfiorata la rissa e un bagnante in segno di protesta si è denudato mostrando le parti intime.