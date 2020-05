Barbiere abusivo e positivo al Covid-19: circa quaranta i clienti in isolamento

Paura e preoccupazione tra gli abitanti del piccolo centro

Di: Redazione Sardegna Live

La voglia di lavorare e incassare è costata davvero cara a un barbiere a domicilio risultato positivo al Covid-19. L’uomo di Campofranco (Sicilia), si era recato a casa di diversi clienti abituali per taglio barba e capelli. Poi ha scoperto di aver contratto il virus. A quel punto ha dovuto allertare tutti i suoi clienti, circa quaranta persone, che sono state, messe tutte in quarantena. Nei prossimi giorni i familiari delle persone coinvolte saranno sottoposte al tampone.

A darne conferma anche il sindaco Rosario Pitanza che sul profilo Facebook del piccolo comune scrive: “È risultato positivo al test un nostro concittadino dopo i risultati dei tamponi fatti nella mattinata di ieri. Il nostro concittadino sta bene, non avverte nessun sintomo, così come i contatti che al momento si sono attenzionati. A tutti è stata imposta la quarantena domiciliare come da protocollo e nei prossimi giorni saranno sottoposti a tampone. Invito ancora una volta i miei concittadini a rimanere calmi senza farsi prendere dal panico, usare sempre le precauzioni annunciate da tempo. Credo che in questi momenti più che mai, bisogna essere sereni e collaborativi anche con il solo silenzio”.