Disavventura per Cerri: si scontra contro un auto con la Porsche

L'attaccante del Cagliari, in prestito allo Spal, è rimasto illeso

Di: Redazione Sardegna Live, foto Instagram Cerri

Disavventura per il calciatore Alberto Cerri. L'attaccante del Cagliari, in prestito alla Spal da febbraio, è rimasto coinvolto in un incidente stradale ieri a Ferrara.

Il centravanti 24enne non ha riportato conseguenza, solo un grande spavento.

Era al volante della sua Porsche quando si è scontrato con un'altra vettura attraversando un incrocio alla periferia della cittadina emiliana.