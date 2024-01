Chiara Ferragni torna sui social: “Mi siete mancati”

L’influencer dopo la bufera sul pandoro: “Grazie a chi mi è stato vicino”

Di: Alessandra Leo

“Vorrei ringraziare tutte quelle persone che in questi giorni mi sono state vicine e hanno avuto una buona parola per confortarmi. Ringraziare tutte quelle persone che hanno mandato un messaggio o un direct, che hanno chiesto come stessi, che mi hanno spronata a tornare sui social.”. Comincia così lo sfogo sulle storie di Instagram di Chiara Ferragni, dopo settimane di assenza dai social a seguito dello scandalo su pandori e uova di Pasqua che ha coinvolto l’influencer.

La 36enne, costretta dall’Antitrust a pagare un’ammenda di oltre 1 milione di euro per pratica commerciale scorretta, ha prima postato un selfie in cui appare sorridente, con la didascalia: “Mi siete mancati”, rivolta ai suoi follower più affezionati, poi ha scritto:

“Grazie a chi c'è, a chi ascolta, a chi non vuole affossare ma aiutare. A coloro che hanno espresso la loro opinione, anche negativa, in tono pacato e costruttivo, perché nella vita c'è sempre tempo per confrontarsi, riflettere e ripartire – ha proseguito Chiara Ferragni - Le persone che ti vogliono veramente bene si vedono nel momento del bisogno, ed io vi ho visti, letti e sentiti. Grazie davvero”, ha concluso.

Il suo profilo Instagram, che prima vantava 29,7 milioni di seguaci, ha perso 100mila follower durante i primi giorni dello scandalo e altri 100mila poco prima di Natale.