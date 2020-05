Coronavirus, in Italia 332 morti sotto i 50 anni

Casi analizzati nell'ultimo report dell'Istituto superiore di sanità

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos Salute

Al 14 maggio sono 332 i decessi tra pazienti Sars-CoV-2 positivi con meno di 50 anni, su un totale di 29.692 (1,1%) casi analizzati nell'ultimo report dell'Istituto superiore di sanità, appena pubblicato. In particolare, 74 vittime avevano meno di 40 anni (49 uomini e 25 donne tra 0 e 39 anni). Di 9 pazienti con meno di 40 anni non sono disponibili informazioni cliniche, "gli altri 53 presentavano gravi patologie preesistenti (patologie cardiovascolari, renali, psichiatriche, diabete, obesità), e 12 non avevano diagnosticate patologie di rilievo".

Inoltre, l'età media dei deceduti positivi a Sars-CoV-2 è 80 anni, e le donne sono 11.814 (39,8%). "L’età media dei pazienti deceduti positivi è più alta di quasi 20 anni rispetto a quella dei pazienti che hanno contratto l’infezione - rileva il report - Inoltre le donne morte dopo aver contratto infezione da Sars-CoV-2 hanno un’età più alta rispetto agli uomini (donne 85 anni - uomini 79)".