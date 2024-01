Porta la moglie già morta in ospedale. “È caduta dalle scale”

I medici non gli credono, non si esclude l’ipotesi femminicidio

Di: Redazione Sardegna Live

La procura di Tivoli ha emesso un decreto di fermo nei confronti di un uomo di 73 anni che ieri ha portato la moglie, 71 anni, già morta all’ospedale di Civita Castellana.

L’uomo ha raccontato che la donna era caduta dalle scale della loro casa, nel comune di Sant’Oreste, in provincia di Roma. Ma i medici hanno riscontrato che le ferite non erano compatibili con questa versione e hanno chiamato i carabinieri.

Ora l'uomo si trova in caserma e la sua posizione è al vaglio. Non è escluso, infatti, che si sia trattato di femminicidio anche se non risultano precedenti denunce nei confronti dell’uomo per violenza domestica o altri reati ai danni della donna.