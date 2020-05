Coronavirus. Sorprende una coppia che si bacia per strada e chiama la polizia: scatta la denuncia

Le denunce penali si sono trasformate in procedimenti amministrativi

Di: Redazione Sardegna Live

Era affacciato al balcone di casa sua e ha sorpreso due giovani che si baciano. Erano le 2 e 30 del mattino e non ha esitato a contattare la polizia che ha denunciato penalmente i due 18enni innamorati per violazione delle norme anti coronavirus. Il fatto è avvenuto a Torino lo scorso mese di marzo in pieno lockdown.

All'epoca si trattava di “inosservanza di un provvedimento dell'autorità” punibile con l’arresto fino a tre mesi. Ma a distanza di un paio di mesi la denuncia si è trasformata in un procedimento amministrativo, passando dalle mani della procura a quelle della prefettura, e quindi i due dovranno pagare una multa, in seguito a un decreto del governo.