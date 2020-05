Stroncata da un malore nel sonno: Anna aveva 24 anni e aspettava un bambino

A dare l’allarme è stato il marito, ma per la donna non c’è stato niente da fare

Di: Redazione Sardegna Live

Al risveglio il marito ha notato che la moglie era cianotica. Anna Morici, 24 anni, è morta, stroncata da un malore durate il sonno. La donna era al terzo mese di gravidanza. La tragedia è avvenuta qualche giorno fa, a Val d’Assano, nel comune di Rocchetta e Croce, in provincia di Caserta.

Il marito al suo risveglio l’aveva trovata cianotica e aveva chiamato il 118. I medici però non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. A stroncarla un malore improvviso che l’ha presa nel sonno senza consentirle di chiedere aiuto. Per avere certezze sulle cause della morte il magistrato ha disposto il sequestro della salma e l’autopsia sul cadavere.