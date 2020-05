Coronavirus Italia, 223.096 casi totali: 262 morti in 24 ore, 111 solo in Lombardia

Ancora dati allarmanti sui contagi

Di: Alessandro Congia

I dati dell'epidemia forniti dalla Regione Lombardia. In collegamento con l'assessore all'Agricoltura Fabio Rolfi. I contagi in regione aumentano di 522 per un totale di 83.820. I tamponi sono stati 14.080 (complessivamente sono 538.243). I guariti sono 653 in più, ed in tutto nella regione sono diventati 30.009.



In terapia intensiva diminuiscono i pazienti di 10 unità, per un totale di 297 persone. I ricoverati non in terapia intensiva sono diminuiti di 189 ed oggi sono in tutto 4.818. I decessi sono stati 111. Il bilancio totale dei morti in Lombardia è pertanto di 15.296 persone.