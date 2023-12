Proposta di matrimonio a Roma, lei non accetta e scoppia l'imbarazzo

"Amore, no! Non me l'aspettavo". Il video virale sui social

Di: Redazione Sardegna Live

Una proposta di matrimonio a Roma, in via dei Condotti, in piena atmosfera natalizia. Una situazione estremamente romantica, perfetta per promettersi l'amore eterno. Ma non sempre le cose vanno come sperato, lo ha imparato a sue spese il giovane innamorato che aveva deciso di chiedere alla sua ragazza di sposarlo nel centro della Capitale, attirando anche una folla di curiosi davanti alla quale e ha ricevuto un sonoro rifiuto.

"Amore, no. Non me l'aspettavo", ha risposto la mancata moglie dopo alcuni lunghissimi istanti di esitazione. Lui, inginocchiatosi per porgerle l'anello, ha assistito impotente a una scena che ha suscitato l'imbarazzo del pubblico radunatosi festante applaudendo l'aspirante sposo. Sarà per un'altra volta.