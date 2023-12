I 10 migliori film (e non solo) di Natale da vedere su Netflix

Che Natale è senza un buon film da vedere sotto le coperte gustando magari una bella cioccolata calda?

Di: Arianna Zedda

Le feste sono arrivate e portano con sé, per molti, non solo pranzi e cene in famiglia o aperitivi con gli amici, ma anche momenti di relax e riposo da trascorrere nel tepore del focolare domestico. Ma che Natale è senza un buon film da vedere sotto le coperte gustando magari una bella cioccolata calda?

Nel caso abbiate bisogno di qualche suggerimento, abbiamo stilato una lista di 10 titoli da godersi in streaming su Netflix, nel periodo più magico dell’anno.

1- Al primo posto ricordiamo un grande classico delle festività, Scrooge – Canto di Natale, nella sua versione del 2022 che rivede il celebre romanzo Canto di Natale di Charles Dickens, in cui il burbero Ebenezer Scrooge, durante la notte della Vigilia, affronta il proprio passato per cambiare il suo futuro.

2 - Il Grinch (interpretato da Jim Carrey) conquista il secondo posto. Datato 2000 e adatto a tutta la famiglia, la pellicola si basa sull’omonimo libro del Dr. Seuss, Il Grinch che, nel magico Paese di Chinonsò, abitato dai Nonsochì, scorbutico e solitario non vuole saperne di prepararsi al Natale, ma l'affetto di una bambina cambierà tutto.

3 - Terzo posto con un film iconico, La fabbrica di cioccolato, che vanta come attore protagonista Johnny Depp e regia di Tim Burton. 'Charlie and the Chocolate Factory' è del 2005 ed è tratto dall’omonimo romanzo di Roald Dahl, su cui è stato creato anche un altro adattamento presente ora al cinema intitolato 'Wonka', con l’interprete Timothée Chalamet.

4 - Quarto posto con Lindsay Lohan in Falling for Christmas, film del 2022 diretto da Janeen Damian, in cui la protagonista veste i panni di un’ereditiera viziata che, dopo un’incidente sugli sci, perde la memoria e ritrova nuovamente la felicità nelle piccole cose, ma anche l'amore.

5 - Una commedia tutta americana che fa molto Natale, L’amore non va in vacanza: film del 2006 con un cast composto da Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law e Jack Black, leggero ma rappresentativo della perfetta storia romantica con due giovani donne dalla vita diametralmente opposta che però hanno una cosa in comune: la sfortuna in amore.

6 - Si torna in Italia per la sesta posizione con l'irriverente Fabio De Luigi, garanzia di risate in Il peggior Natale della mia vita, narrazione cinematografica delle disavventure di un maldestro genero con i suoceri e la moglie incinta durante le festività.

7 - Si prosegue con un'altra commedia natalizia americana per una serata relax davanti alla tv, soprattutto per i più romantici, ma non sdolcinati: parliamo di Capodanno a New York, uscito nel 2011, che vede protagonisti attori come Halle Berry, Zac Efron, Michelle Pfeiffer, Robert De Niro, Hilary Swank, Jessica Biel, Ashton Kutcher, Sarah Jessica Parker, Katherine Heigl, Lea Michele, Sofia Vergara, più la partecipazione della rock star Jon Bon Jovi, in un intreccio più o meno prevedibile di tante storie tutte collegato da un unico filo conduttore, la notte di Capodanno.

8 - Romantico e, questa volta, anche un po' sdolcinato, Un principe per Natale racconta di un'aspirante giovane giornalista che viene inviata nello stato europeo di Aldovia per presenziare a una conferenza stampa sul principe ereditario. Richard, accusato di essere uno sciupafemmine che non vuole responsabilità, si rivela in realtà molto diverso e rapirà il cuore della scrittrice. Chi apprezzasse questo film del 2017, potrà godere anche del seguito Un principe per Natale - Matrimonio reale (2018) e Un principe per Natale - Royal baby (2019).

9 - Ancora una storia d'amore, dal finale prevedibile (ma forse, proprio per questo, gratificante), che ripropone una versione rivisitata in chiave moderna della favola di Cenerentola, con Nei panni di una principessa, protagonista Vanessa Hudgens, giovane pasticciera in visita a Belgravia per partecipare alla tradizionale competizione natalizia per il miglior dolce. La ragazza farà qui la conoscenza della Duchessa Lady Margaret, esteticamente uguale a lei, dando vita così a uno scambio di vite che le porterà a vivere avventure non preventivate. Per chi volesse seguire la storia, sono presenti anche i sequel Nei panni di una principessa – ci risiamo e Nei panni di una principessa: Inseguendo la stella.

10 - Concludiamo con un suggerimento per chi invece, magari single durante le feste, non ha voglia di troppe smancerie, e voliamo nuovamente in Italia con Odio il Natale, serie uscita lo scorso anno che racconta di Gianna, infermiera 30enne senza fidanzato la quale, con l’arrivo delle feste, sente la necessità di dover trovare un compagno per poter presentare un ragazzo alla sua sempre più pressante famiglia e inizia la sua ricerca durante cui tenterà il tutto per tutto.