Un morto e un ferito: è il bilancio di una sparatoria, forse un regolamento di conti

La tragedia è avvenuta in un appartamento via Cagliari. Il ferito trasportato in ospedale: è grave.

Di: Redazione Sardegna Live

Un morto e un ferito grave. È il bilancio di una sparatoria avvenuta qualche ora fa a Ciampino. Non è ancora chiara la dinamica. Le piste seguite dagli inquirenti sono o lite degenerata oppure un regolamento di conti. La sparatoria è avvenuta in un appartamento di via Cagliari. La vittima, morta sul colpo, è il proprietario dell'abitazione dove si è consumato il delitto, un giovane di 30 anni nato e cresciuto a Ciampino.

A dare l'allarme e chiamare i carabinieri, intorno alle 18, sono stati i vicini di casa dopo aver sentito diversi colpi di pistola. Sul caso indagano ora i carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo mentre gli uomini del Nucleo Investigativo stanno procedendo con i rilievi. Sono già stati ascoltati i vicini di casa che hanno riferito di "non aver sentito liti o grida" prima degli spari. Resta ora da chiarire se ci siano state altre persone presenti nell'appartamento e coinvolte nella sparatoria.