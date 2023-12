Gesù sparisce dalla recita di Natale e diventa Cucù: genitori furiosi

Decisione presa dalle maestre per non creare malumori nelle famiglie di altre religioni

Di: Alessandra Leo

Gesù è diventato Cucù e altri riferimenti cattolici non sono stati inclusi nella recita di Natale. L’accaduto, come riportano Il Gazzettino e TgCom 24, in una scuola elementare in provincia di Padova.

La decisione, presa dalle maestre per non creare malumori nelle famiglie di altre religioni, ha scatenato l’ira dei genitori cattolici. “Per puro caso, ho scoperto che i testi natalizi da far cantare ai bambini sono stati modificati. Non è possibile che si debba arrivare a questi livelli, tra l’altro senza che noi genitori veniamo messi al corrente”, ha detto, come riporta Il Gazzettino, il papà di un’alunna.

“Ho contattato il sindaco e il parroco, il quale mi ha detto che sono cose che possono succedere – ha proseguito l’uomo - Non è possibile che venga rovinato il recital dei nostri figli solo per venire incontro a chi non professa la nostra religione”, ha concluso.

Come riporta TgCom 24, alcune famiglie avrebbero deciso di non far partecipare i bambini alla recita di Natale per protesta.