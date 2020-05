Martellate contro la moglie: marito violento arrestato per tentato omicidio

L’uomo ha tentato di soccorrerla poi è scappato

Di: Redazione Sardegna Live

Ha preso a martellate la moglie che dormiva nel suo letto. Poi ha tentato di soccorrerla ma non sapendo cosa fare è scappato di casa i stato confusionale. Il fatto è accaduto ieri sera a Genova.

L’uomo di 72 anni è stato poi rintracciato dai carabinieri e arrestato per tentato omicidio. La donna di due anni più giovane è stata soccorsa dai vicini, accompagnata all’ospedale dov’è ricoverata in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. La coppia era sposata da 47 anni e secondo i conoscenti non avevano mai avuto problemi.