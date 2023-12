Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Domenica cielo nuvoloso, ma senza precipitazioni importanti

Di: Redazione Sardegna Live

iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull'Italia per i prossimi giorni.

DOMENICA 10 DICEMBRE: Nord: In questa giornata avremo condizioni di cielo molto nuvoloso o a tratti pure coperto su molte zone, ma senza precipitazioni importanti. Centro: In questa giornata ci saranno molte nubi e alcune veloci precipitazioni a carattere sparso, soprattutto sugli Appennini, ma al mattino. Sud: Calo temporaneo della pressione, in questa giornata il tempo tenderà a peggiorare con l'arrivo di precipitazioni sulle regioni peninsulari.

LUNEDI 11 DICEMBRE: Nord: In questo giorno il cielo si presenterà spesso molto nuvoloso o nebbioso in pianura, ma con rare piogge. Schiarite soleggiate sui rilievi. Centro: Soffia il Libeccio pertanto avremo un cielo in gran parte coperto o molto nuvoloso. Sono attese piogge sulla Toscana settentrionale. Sud: La giornata sarà contraddistinta da un tempo asciutto, ma il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Clima mite.

MARTEDI 12 DICEMBRE: Nord: Atmosfera stabile, in questa giornata il cielo si presenterà prevalentemente coperto sulle zone pianeggianti e con schiarite in montagna. Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo che si presenterà irregolarmente nuvoloso o localmente coperto, clima ovunque mite. Sud: Giornata con cielo più sereno in Sicilia e molto nuvoloso o anche coperto altrove. Ci saranno alcune piogge sulla Calabria interna.