Coronavirus. L’appello dei pediatri: “attenzione agli incontri bambini-anziani”

Anche i più piccoli “si infettano e sulla reale contagiosità del virus SarsCov2 in età pediatrica non abbiamo evidenze robuste”

Di: Redazione Sardegna Live

Da oggi, con l’inizio della Fase 2, si potranno vedere i “congiunti”. I pediatri, però, invitano a prestare particolare attenzione agli incontri tra i bambini e i nonni. Anche i più piccoli “si infettano e sulla reale contagiosità del virus SarsCov2 in età pediatrica non abbiamo evidenze robuste”, ha detto Giuseppe Di Mauro, presidente della Società italiana di Pediatria preventiva e sociale (Sipps).

“I bambini – ha spiegato ai giornali nazionali il pediatra – si ammalano di questo virus ma fortunatamente in genere non sviluppano forme gravi e il Covid-19 compare spesso sotto forma asintomatica o con una sintomatologia lieve. Tuttavia, la contagiosità del SarsCov2 in età pediatrica deve essere ancora attentamente valutata perché negli ultimi due mesi i bambini hanno interrotto la frequenza scolastica e sono stati isolati dalla restrizione. Questo ha fatto diminuire drasticamente i contagi di tutte le malattie infettive, ma bisognerà valutare attentamente la diffusione del virus nel momento in cui si allenteranno queste misure protettive”.

Per questo motivo, è arrivato l'invito alla cautela. “Da oggi le famiglie si aprono alle visite dei congiunti, i nipoti andranno dai nonni e bisognerà mantenere alta la guardia sul rischio contagi”, ha sottolineato Di Mauro. Il suo consiglio è chiaro: “I bambini, se vedono i nonni, devono indossare la mascherina e tenere la distanza di sicurezza”.