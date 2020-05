Coronavirus. Donna incinta, positiva al Covid-19, curata con il plasma iperimmune. Arrivano i Nas

La terapia con il plasma iperimmune suscitando diverse polemiche sulla sua efficacia

Di: Redazione Sardegna Live

Durante la gravidanza ha scoperto di essere positiva al Covid-19. Una donna è stata curata, all’ospedale di Mantova, con il plasma iperimmune e oggi sta bene. Ma in ospedale sono arrivati i Nas per avere informazioni su questa nuova terapia sperimentale che viene “somministrata fuori protocollo in ambito compassionevole”, ha precisato il direttore generale dell’Asst di Mantova, Raffaello Stradoni, sulla ‘Gazzetta di Mantova’.

La terapia con il plasma iperimmune, utilizzato in pazienti con Covid-19 in condizioni critiche, è diventata molto popolare sui social, suscitando diverse polemiche fra gli addetti ai lavori sulla sua efficacia.

“Il plasma iperimmune ha permesso di migliorare ancora di più i nostri risultati. È democratico. Del popolo. Per il popolo. Nessun intermediario. Nessun interesse. Solo tanto studio e dedizione. Soprattutto è sicuro. Nessun evento avverso. Nessun effetto collaterale”, ha scritto su Facebook Giuseppe De Donno, direttore della Pneumologia del Poma, dove è stata condotta la sperimentazione. Uno studio alla ricerca di una cura per Covid-19 è portato avanti congiuntamente al Policlinico San Matteo di Pavia da marzo.

Sul caso della donna incinta trattata con il plasma iperimmune è “tutto in regola” per De Donno, che scrive: “Ho letto su qualche quotidiano che la mia oramai figlioccia, non avrebbe avuto i requisiti per ricevere il plasma. Beh, nei criteri di esclusione non è prevista la gravidanza – sottolinea – quindi amici, tutto ok. Lo dico perché un protocollo va rispettato, ma certo, quando fosse possibile salvare vite, concorderei con la deroga per uso compassionevole”. Lo pneumologo sta utilizzando il plasma su un altro giovane paziente, sottoposto alla seconda infusione.

“Il nostro giovane amico, come vi avevo anticipato, sta sorprendentemente bene. Così anche la donna incinta. Se qualcuno crede di scoraggiarmi – ha scritto De Donno sempre su Facebook qualche giorno fa, riferendosi appunto al giovane paziente – non ci riuscirà. Oggi, dopo l’infusione di plasma iperimmune, ormai amico mio, stai molto meglio. La febbre quasi scomparsa. Migliorata l’ossigenazione. Meno ore di ventilazione meccanica. Tutto come da protocollo. Non sempre riusciamo a salvare tutti. Ma il più delle volte sì. E se qualcuno volesse solo provare ad intimidirmi, dovrà risponderne alla sua coscienza. La mia è limpidissima”.