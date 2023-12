Nasce un bambino e i cani non li vogliono più: la storia di Petra

La storia arriva da Brescia dove Petra, dopo 6 anni di fedeltà e amore verso la sua famiglia, è stata portata in canile

Di: Redazione Sardegna Live

Petra non regge la separazione forzata dalla sua famiglia. Sei anni, tutta la sua vita, trascorsi in una casa, con la sua famiglia, quando, arrivato un bebè, dopo anni di fedeltà e amore, il cane è stato portato in canile.

La storia arriva da Brescia, resa nota da Alessio Borelli sulla sua pagina Facebook: "Petra non ce la fa più. Abbandonata il mese scorso per l'arrivo di un neonato in famiglia [...] questa è la reazione alla vita in canile! Non sappiamo che altro fare per aiutarla se non mostrarvi la realtà della sua disperazione".

"Petra - si legge nel post - è una pitbull incompatibile con altri animali - ma - buona con persone. Petra è uno dei tantissimi, troppi pitbull traditi che rischiano di morire di crepacuore in canile. Aiutateci a guarire la sua anima. Chippata. Vaccinata e sterilizzata".

Per chi desiderasse dare regalare una seconda vita a Petra, nell'annuncio sono stati lasciati anche i recapiti telefonici: 3381713874 o 3715451578 oppure ancora 3463856600.