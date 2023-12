3 dicembre, è la Giornata mondiale dei diritti delle persone con disabilità

In Italia le persone con disabilità sono quasi 13 milioni, tra cui sempre più anziani, ma anche molte con malattie rare

Di: Redazione Sardegna Live

Sono " ancora numerosi gli ostacoli all'esercizio di diritti fondamentali in ambito sociale, politico, lavorativo ed economico ", dopo 17 anni dall'approvazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità: è quanto dichiara il capo dello Stato Sergio Mattarella in occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità .

" In realtà altro non è che la giornata delle apparenze, della falsità, di selfie e di passerelle " ha sottolineato, in una nota, Asia Maraucci, presidente de 'La Battaglia di Andrea' , associazione che da anni si batte per i diritti dei diversamente abili.

I DATI . In Italia le persone con disabilità sono quasi 13 milioni, tra cui sempre più anziani, ma anche molte con malattie rare e più di tre milioni in condizione di grave disabilità. Tra le persone con disabilità grave, quasi un milione e 500 mila supera i 75 anni (fonte ISTAT).

Stando ai dati pubblicati nel Rapporto Osservasalute del 2022, le condizioni di salute e psicologiche delle persone con disabilità vanno peggiorando, con il il 58,1% che si dichiara in cattive condizioni di salute e il 6,2% che lamenta problemi di depressione.

I costi che devono affrontare le famiglie con disabili sono alti, il 79,2% dei nuclei affrontano spese mediche, il 91% acquistano medicinali e il 33,1% sostiene spese per le cure dentistiche.

Un terzo delle persone con disabilità grave vive inoltre da solo.

Per quanto riguarda i più giovani, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) conta nel mondo il 3% di bambini e ragazzi sotto i 18 anni con necessità di riabilitazione e in Italia, su circa 9 milioni di soggetti di età compresa tra 0 e 18 anni, secondo le proiezioni OMS, sarebbero oltre 270mila i disabili con questi bisogni.