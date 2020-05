Ragazzo autistico si perde per strada: un agente lo prende per mano e lo riporta a casa: lo scatto è virale

La mamma aveva lanciato l’allarme.

Di: Redazione Sardegna Live

Si era perso per strada mentre passeggiava con la mamma. Protagonista un ragazzo affetto da autismo che qualche giorno fa si era allontanato mentre prendeva una boccata d’aria vicino casa. La donna ha immediatamente allertato la polizia municipale che hanno avviato le ricerche. Il fatto è accaduto qualche giorno fa in un quartiere di Napoli.

Un agente ha trovato il ragazzo e con molta calma si è avvicinato. Dopo averlo tranquillizzato lo ha preso per mano e lo ha riaccompagnato in piazza dove ad attenderlo c’era la famiglia. L’intervento è stato raccontato sulla pagina Facebook dell’Assessorato alla Sicurezza Urbana che ha pubblicato l’immagine di un agente ha preso per mano il minore. Lo scatto è diventato virale e ha suscitato tanti commenti positivi per il lavoro svolto dalle forze dell’ordine.