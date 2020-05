Coronavirus. Flavio Tangianu, medico in prima linea nelle corsie lombarde, partito volontariamente

Da qualche settimana il medico di origini ogliastrine fa parte dell’equipe dell’Asst dei Sette Laghi.

Di: Redazione Sardegna Live

Tra i medici in corsia nelle strutture lombarde, tra le più colpite dal Covid-19, c’è anche Flavio Tangianu, originario di Triei.

I medici dell’Asst dei Sette Laghi, nella pagina Facebook scrivono un post dedicato al dottore sardo.

“Sono tre i medici dell'Asst che volontariamente hanno prestato servizio negli ospedali lombardi delle zone più colpite dalla diffusione del contagio.

Tra questi il dottor Flavio Tangianu, della Medicina luinese, per una settimana impegnato all'ospedale di Seriate e ora in forze alla Medicina ad Alta Intensità dell'Ospedale di Circolo.

"Ricordo due fratelli, nemmeno quarantenni, ricoverati nella stessa stanza, entrambi ventilati. - racconta Tangianu - Ce l'abbiamo fatta a tirarli fuori, evitando di arrivare all'intubazione. La gioia che abbiamo provato per loro quando li abbiamo dimessi è ancora viva".

Tangianu, 40 anni, moglie e figlia a casa in Sardegna, è partito per Bergamo perché voleva rendersi utile, ma anche per imparare.

"Qui a Varese non avevo avuto ancora occasione di confrontarmi con i pazienti con il Covid-19, volevo vedere come venivano valutati, come venivano curati. Poi sono tornato e ho preso servizio nella Medicina ad Alta Intensità, il reparto dell'Ospedale di Circolo tutto dedicato ai pazienti Covid+. Da questa esperienza ho capito che, nonostante tutti i progressi nelle cure, la natura può sempre prendere il sopravvento e che se è importante lavorare per aumentare la quantità di vita, lo è molto di più migliorarne la qualità".