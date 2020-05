Folla in strada per la processione della Madonna: è polemica

Manifestazione davanti alla Cattedrale alla presenza di sindaco, vigili e agenti di Polizia

Di: Redazione Sardegna Live

E' polemica dopo la processione del quadro della Madonna dello Sterpeto, patrona di Barletta. Il giorno di 1° maggio, come da tradizione, l'icona ha attraversato le vie della città per raggiungere la cattedrale. Una ricorrenza che viste le disposizioni anti-Covid sarebbe dovuta svolgersi senza il folto pubblico di fedeli che anima di consueto la celebrazione. Ma, come documenta il filmato girato dall'emittente Canale 91, che ha trasmesso la diretta dell'evento, il passaggio dell'icona trasportata a bordo di un mezzo è stato salutato comunque da centinaia di persone che erano sul marciapiede.

Il carro che trasportava la Madonna è stato scortato da pattuglie della Polizia locale, e diversi agenti della Polizia di Stato erano impegnati nel servizio d'ordine. In prossimità della Cattedrale due ali di folla attendeva il passaggio del quadro. Davanti alla chiesa il sindaco della città, Cosimo Cannito, medico e primario del Pronto Soccorso, e il vescovo. In quel momento sarebbero accorsi per salutare il quadro decine di fedeli con e senza mascherina.

Tutto ciò, come riportato da La Gazzetta del Mezzogiorno, alla presenza delle forze dell'ordine.