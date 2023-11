Albero abbattuto dal vento a Roma: morta una donna

La vittima era in compagnia del figlio, rimasto illeso

Di: Redazione Sardegna Live

A Roma, a causa anche della tempesta di vento che ha colpito la Capitale già dalla tarda serata di venerdì, un albero è crollato nella zona di Monteverde travolgendo e uccidendo una donna di 81 anni.

Il dramma si è consumato in via di Donna Olimpia, dove la vittima era in compagnia del figlio, rimasto illeso ma soccorso in stato di shock.

Inutili i tentativi di rianimare la vittima da parte del 118. In via precauzionale, il tratto di strada interessato dall'incidente è stato chiuso al transito dei pedoni su entrambi i lati per effettuate le verifiche sugli altri alberi.

Sulla vicenda la Procura ha avviato una indagine per omicidio colposo e il pm ha effettuato un sopralluogo disponendo l'autopsia e il sequestro dell'albero. "Mi sono recato immediatamente sul posto e stiamo facendo tutte le verifiche per capire bene come sia potuto accadere", ha commentato il sindaco, Roberto Gualtieri, esprimendo il proprio dolore per "l'atroce tragedia".