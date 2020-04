Fase 2 anticipata: in Calabria riaprono i bar

Da oggi su le serrande anche per "ristoranti, pizzerie, agriturismi con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all'aperto"

Di: Redazione Sardegna Live

Da oggi, 30 maggio, in Calabria sarà "consentita la ripresa delle attività di bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all'aperto". E' quanto previsto da un'ordinanza firmata dalla governatrice Jole Santelli (Forza Italia). Secondo quando disposto, le attività citate "possono essere riattivate presso gli esercizi che rispettano le misure minime 'anti-contagio' e ferma restando la normativa di settore".

Il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia, pur mettendo sul tavolo l'offerta di correttivi interpretativi del Dpcm con le Faq del governo, ha chiesto ai presidenti di Regione di ritirare le ordinanze in contrasto con l'ultimo decreto. Boccia ha minacciato di impugnare le ordinanze non in linea (seppure dopo una lettera di diffida) e prospetta scelte differenziate a seconda dei territori dal 18 maggio. Ma i governatori di centrodestra rivendicano la propria autonomia.