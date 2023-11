In cella da solo, Turetta sarà sorvegliato 24 ore su 24

Domani mattina sarà trasferito a Venezia con un volo militare dalla Germania

Di: Redazione Sardegna Live

Filippo Turetta sarà detenuto in una cella singola, sorvegliato 24 ore su 24. La decisione di intraprendere tali misure anche per evitare gesti autolesionistici, come previsto per i detenuti in casi come il suo.

Nel frattempo gli inquirenti sono al lavoro per valutare se contestare a Turetta l'aggravante della premeditazione e il reato di occultamento del cadavere. L'interrogatorio di garanzia non si terrà prima di lunedì.

Se dovesse essere confermata l'aggravante della premeditazione la pena sarebbe quella dell'ergastolo, con impossibilità di chiedere il rito abbreviato. Domani, con un volo militare dalla Germania, Turetta sarà portato a Venezia, dove sarà sorvegliato a vista.