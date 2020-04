Coronavirus. Coppia di anziani non mangiava da giorni e aveva freddo: chiede aiuto al 112

La coppia ultra 80enne ha chiamato i carabinieri per acquistare una stufa nuova

Di: Redazione Sardegna Live

Una coppia di anziani, lui 87, lei 84, ha contattato il 112 per chiedere aiuto. Da giorni i due erano costretti a vivere al freddo perché la loro stufetta elettrica si era rotta e non avevano la possibilità di riacquistarla.

I militari di Firenze insieme alla polizia municipale sono arrivati a casa degli anziani si sono resi conto che erano deboli e non mangiavano da giorni. I due hanno raccontato di non aver soldi e che la persona che portava la spesa non poteva più farlo. Gli anziani sono stati presi in carico dai servizi sociali e riceveranno ogni giorno i pasti a domicilio.