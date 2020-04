Lockdown e streaming: ecco come passare il tempo

Di: Redazione

Ci stiamo avvicinando alla fase due dell’emergenza Covid ma come ben sappiamo non si potrà ancora riprendere la vita di prima. Nonostante l’avvicinarsi della bella stagione infatti, per la nostra sicurezza, dovremmo continuare a stare in casa e a cercare di svagarci in tutti i modi possibili.

Uno degli strumenti più utili è ovviamente internet, che offre un mondo di possibilità: da film e serie TV a giochi, dagli ebook alle visite dei musei gratuite. Ed il mondo digitale non è rimasto certo a guardare e fin da subito si è mosso per offrire il meglio ai cittadini, ampliando cataloghi online, mettendo a disposizione contenuti esclusivi e offerte imperdibili.

È il caso delle piattaforme di streaming nazionali, come Infinity e RAI Play. La prima ha sbloccato i suoi contenuti anche gratuitamente, mentre la seconda ha di certo aumentato la capacità del proprio catalogo, inserendo programmi e film di tutti i tipi e per tutti i gusti. Inoltre su YouTube potete trovare film completi su diversi canali come CG Entertainment, che propone grandi classici del passato.

Non solo film ovviamente, anche moltissimi ebook! A partire da quelli messi a disposizione gratuitamente, sia dai grandi gruppi editoriali come Mondadori e Gedi, sia alle letture di nicchia e indipendenti, fino ai percorsi di lettura e le consegne a favore delle librerie indipendenti organizzate dai gruppi editoriali più piccoli. Non mancano poi le riviste scaricabili gratuitamente, comprese le più famose come Traveller o Vogue.

Inoltre, la Siae ha messo a disposizione per i giovani che si registrano sul proprio sito degli abbonamenti gratuiti alle piattaforme musicali.

Non dimentichiamo poi che persino l’OMS ha valutato i videogiochi come un valido aiuto per superare la quarantena, lanciando, insieme alle case produttrici di videogiochi, l’iniziativa #PlayApartTogether. Ma dove trovare questi videogiochi online? In realtà il web è pieno di possibilità per gli amanti dei videogiochi. Dalla piattaforma di streaming online per i videogiochi come Steam, alla nuovissima Stadia di Google (con due mesi di prova premium in omaggio) fino ai classici giochi arcade di retrogaming, ce n’è per tutti i gusti!

Trovate molte delle proposte elencate qui sopra sul sito ufficiale Solidarietà Digitale, mentre molte altre iniziative le trovate nelle pagine ufficiali delle aziende. Consigliamo naturalmente di affidarvi solo ai siti ufficiali, visto le numerose truffe nate in seguito all’emergenza virus, e di proteggere come sempre i vostri dati con connessione sicure come le VPN. Mentre continuiamo ad augurarci il meglio per il nostro paese!