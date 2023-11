Milano, 19enne salvata da uno stupro grazie al gesto delle 4 dita

Il gesto antiviolenza consiste nell’alzare la mano con il pollice nel palmo

Di: Alessandra Leo

È stata aggredita attorno all’1:30 di ieri notte in piazza della Scala a Milano da un 23enne marocchino che ha cominciato a palparla e a baciarla, pronunciando frasi insistenti al fine di avere un rapporto sessuale con lei.

La vittima, una 19enne, era terrorizzata e ha seguito l’uomo per un breve tratto di strada. Nonostante la paura, ha avuto la prontezza di fare il gesto antiviolenza delle 4 dita, sollevando la mano con il pollice nel palmo, che è stato notato dalla cameriera di un fast food in via Torino, la quale ha chiamato immediatamente la Polizia.

Poco dopo il 23enne è stato bloccato e arrestato per violenza sessuale in flagranza di reato.

Secondo le prime informazioni, la 19enne si trovava a Milano in occasione di un evento e avrebbe socializzato con un gruppo di persone, tra cui 2 fratelli. Quando uno dei due se n’è andato, lei è rimasta sola con il 23enne che ha cercato di violentarla.

Secondo il capo di imputazione, il marocchino avrebbe anche minacciato la giovane che se si fosse allontanata l’avrebbe fatta a pezzi. “Ho due volti, uno buono e uno cattivo”, avrebbe detto l’uomo.