Schiacciato dal trattore: muore 13enne

Il mezzo si è capovolto in un tratto in pendenza

Di: Redazione Sardegna Live

Drammatico incidente, in provincia di Avellino, nelle campagne di Monteverde. Un ragazzo di 13 anni è morto dopo essere stato schiacciato da un trattore.

Secondo i rilievi effettuati dai carabinieri, il ragazzino stava eseguendo dei lavori agricoli in un fondo in contrada San Giovanni quando il mezzo si è capovolto mentre percorreva un tratto in forte pendenza.

Non è ancora chiaro se alla guida del trattore ci fosse la stessa vittima o qualcun altro.