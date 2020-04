La figlia deve sottoporsi a una visita ma non hanno soldi per la benzina. La polizia fa colletta

Una pattuglia è intervenuta nellʼarea di servizio dove si trovava una coppia, insieme alle loro due bambine in preda a crisi di pianto

Di: Redazione Sardegna Live

La loro bimba doveva sottoporsi a una visita medica urgente. La coppia ha fatto sosta in una stazione di servizio a Fabro est (Terni), perché aveva il serbatoio dell’auto quasi a secco e non possedevano i soldi per fare rifornimento.

La pattuglia della polizia stradale di Orvieto in servizio di vigilanza in autostrada, è stata chiamata a intervenire perché insieme ai coniugi c’erano le loro due bimbe di 4 un anno preda a crisi di pianto e disperazione. I genitori - una coppia di stranieri, da oltre 20 anni residenti in Italia - hanno spiegato alla Polstrada di dover portare la bambina più grande a fare una visita ematoncologica in Trentino, ma di non avere i soldi per la benzina. Gli agenti hanno organizzato una colletta e pagato loro il carburante ma anche il pranzo.

L'uomo, riferisce la Polstrada, ha perso il lavoro di fornaio e ora è arrivato allo stremo economico e non ha più soldi neanche per far mangiare la famiglia. Con voce interrotta da singhiozzi e in lacrime, ma tentando nel contempo di incoraggiare la moglie e le bambine, l'uomo ha detto agli agenti che era fermo alla stazione di servizio dalla sera precedente.