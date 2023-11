Fedez attacca: “Su bonus psicologo presa in giro, fondi non sbloccati”

Il rapper ha ricordato le parole del ministro Schillaci

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos

"Per il bonus psicologo, che riguarda non solo i giovani ma in realtà tutta la popolazione, il ministro Schillaci ci ha detto, ormai una settimana fa, che in pochi giorni avrebbe sbloccato i decreti attuativi. Ad oggi non ha fatto assolutamente nulla. Quindi aspettiamo il ministro”. Lo ha detto Fedez, a margine dell’evento organizzato in piazza duomo a Milano da Avis, Fondazione Fedez, Fidas, Croce Rossa Italiana e Fratres per promuovere la donazione di sangue.

“Io vorrei ricordare le parole del ministro, che ha detto che avrebbe sbloccato i decreti attuativi ad agosto. Siamo a novembre 2023, sono i soldi del 2023. L’anno sta per finire. Cosa vogliamo fare? Prendere in giro le persone?”, ha aggiunto Fedez.