Influenza: 1,2 milioni di casi da inizio stagione

Primo bollettino Iss, andamento simile allo scorso anno

Di: Redazione Sardegna Live

La stagione influenzale è iniziata e le prime settimane riflettono l'andamento di quella dello scorso anno. A oggi si sono verificati 1,2 milioni di casi di sindromi simil-influenzali, dovute sia a virus influenzali, sia ad altri virus respiratori; 375.000 casi si sono registrati nell'ultima settimana.

Sono i dati del primo bollettino stagionale della rete di sorveglianza RespiVirNet (già InfluNet) dell'Istituto Superiore di Sanità. Al momento l'incidenza delle sindromi simil-influenzali è pari a 6,4 casi per mille assistiti, con i bambini al di sotto dei 5 anni che rappresentano la fascia di età più colpita (12,3 casi per mille).

Nella fascia di età 5-14 anni sono stati registrati 4,86 casi ogni mille; in quella 15-64 anni 7,04 casi ogni mille e 4,23 casi ogni mille negli over 65. Tra le Regioni, la maggiore incidenza si registra in Lombardia (8,91), Abruzzo (8,38), Piemonte (8,23).