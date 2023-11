Vinti 85 milioni di euro al SuperEnalotto. "Pensavo fosse uno scherzo"

Il jackpot è stato realizzato con una schedina da 3 euro

Di: Redazione Sardegna Live

La dea bendata bacia un cittadino di Rovigo, che ha centrato la sestina vincente del valore di 85,1 milioni di euro. Il jackpot è stato realizzato con una schedina di appena 3 euro presso il punto vendita Sisal tabacchi di viale Tre Martiri.

Nella venticinquennale storia del gioco a premi, sono 114 i jackpot assegnati. Dal 1997 a oggi, considerando solo le vincite di prima categoria, come riferisce l'agenzia specializzata Agipronews, sono stati distribuiti premi per oltre 5 miliardi di euro. È la decima volta che il montepremi viene centrato in Veneto: la vincita milionaria mancava in regione dal 2017, quando a Caorle, in provincia di Venezia, venne realizzato un 6 da oltre 77 milioni di euro.

Nella storia delle regioni più premiate dalle vincite di prima categoria, la Campania è sempre al primo posto con 18 sestine vincenti, seguita dal Lazio con 16. Alle sue spalle l'Emilia-Romagna con 13 e, infine, proprio il Veneto con 10 insieme con la Puglia. Sono invece tre le regioni che dal 1997 a oggi non hanno mai realizzato un 6: si tratta di Valle d'Aosta, Trentino e Molise.