Coronavirus. riceve bonus Inps da 600 euro ma vuole restituirlo: “Non è corretto, il mio negozio è rimasto aperto”

Il titolare di un negozio di ferramenta ha lavorato anche durante la quarantena

Di: Redazione Sardegna Live

Il titolare di una ferramenta ha ottenuto il bonus da 600 euro previsto dal decreto "Cura Italia", ma vuole restituirlo perché il suo negozio è rimasto aperto in questo periodo di emergenza coronavirus.

Il commerciante di Paliano (provincia di Frosinone) ha ricevuto il bonus perché il suo commercialista ha fatto partire la richiesta in automatico. Ora l’uomo sta cercando il modo di restituirli perché a suo dire non gli spettano in quanto il suo negozio è rimasto aperto e ha lavorato nonostante la crisi.