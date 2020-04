RC auto, si riduce la forbice tra Nord e Sud ma il divario resta ancora ampio

Nel quarto trimestre del 2019 i dati raccolti dall'Ivass hanno evidenziato una riduzione generale dell'RC auto, e della forbice tra Nord e Sud.

Di: Redazione

Secondo il Codacons però questo trend potrebbe bruscamente interrompersi nel 2020, e le cause sarebbero da ricercare nella cosiddetta assicurazione familiare, entrata in vigore lo scorso 16 febbraio.

La nuova RC familiare di fatto trasferisce la classe di merito più bassa ad un altro mezzo del nucleo familiare. In pratica, se un neopatentato acquista una nuova auto, può assicurarla con la classe di merito del padre che si presume essere tra le prime.

Il Bonus Malus familiare può essere applicato sia per l'assicurazione dell'auto che per l'assicurazione moto, quindi la classe di merito è trasferibile anche a veicoli che appartengono a categorie differenti.

Per poter accedere ai vantaggi di questa agevolazione bisogna presentare una copia del certificato di stato di famiglia, e dimostrare di non essere stati coinvolti in incidenti con colpa negli ultimi 5 anni.

Se da un lato questa nuova legge viene incontro alle esigenze soprattutto delle famiglie numerose o con più veicoli, d'altro lato riduce gli introiti per le compagnie assicurative.

Questa situazione secondo Carlo Rienzi, presidente del Codacons, potrebbe spingere le compagnie ad aumentare i loro premi assicurativi per recuperare i minori guadagni derivanti dall'RC familiare. L'aumento delle tariffe penalizzerebbe i single o le famiglie con una sola auto.

Anche se si sta assottigliando il gap tra Nord e Sud, le polizze auto al Meridione continuano ad essere sensibilmente più alte.

A Napoli un neopatentato paga circa 1.037 euro, a Biella 552,4 euro e ad Aosta 553 euro. Quasi il doppio, condizione che provoca scompensi e disparità che non possono essere trascurati.

