Fiorello: "Noi 60enni da proteggere come i panda"

Lo showman siciliano ai coetanei: "Ligabue, tu non puoi uscire! Venditti e Baglioni poi..."

Di: Redazione Sardegna Live

L'ennesima trovata di Fiorello. Un appello ai 60enni italiani in chiave semi-seria. "Non usciamo, ci dicono di stare a casa. Siamo da proteggere come i panda".

"Amici 60enni - dice lo showman (video in copertina) - entriamo nella cerchia degli anziani a rischio".