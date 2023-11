Incastrata con la testa in un macchinario: muore operaia 26enne

L’incidente in una fabbrica alimentare

Di: Alessandra Leo, foto dal Web

È morta a soli 26 anni Grishaj Anila, operaia di origini albanesi, in un terribile incidente sul lavoro a Pieve di Soligo, in provincia di Treviso.

Come informa TgCom 24, l'azienda in cui lavorava la vittima si occupa di produzione e commercializzazione di alimenti surgelati. La giovane è rimasta incastrata con la testa all'interno di un macchinario e, secondo i primi accertamenti, il decesso sarebbe avvenuto per lo schiacciamento delle vertebre cervicali.

Inutile l'intervento immediato dei soccorsi: per la 26enne non c'è stato purtroppo nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche Carabinieri e Vigili del Fuoco.