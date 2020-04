Papa Francesco per il suo onomastico dona i respiratori a tre ospedali

Di: Redazione Sardegna Live

Ricorre oggi per la Chiesa la festa di San Giorgio Martire, giornata nella quale si festeggia l'onomastico di Jorge Mario Bergoglio, papa Francesco.

E nell'occasione, anziché ricevere doni, il Pontefice ne ha voluto fare uno: la consegna di respiratori e di materiale sanitario quindi mascherine, occhiali protettivi per i medici e gli infermieri, tute per le terapie intensive.

A beneficiarne saranno alcuni ospedali: quello della città di Suceava, in Romania, focolaio di coronavirus nel Paese, dove sono attesi cinque respiratori di ultima generazione; altri due andranno all'ospedale di Lecce, in Italia, e tre a Madrid, in Spagna.

"Un segno bellissimo che cade in questo giorno particolare nel quale il Santo Padre non riceve un regalo ma lo dona agli altri": così il cardinale Konrad Krajewski, elemosiniere apostolico, raccontando a Vatican News dell'imminente consegna che definisce "un abbraccio del Papa in una situazione difficile per tutto il mondo".