Salvini contro Feltri. La affermazione sui meridionali? “Una cazzata”

Di: Redazione Sardegna Live

"A me è sembrata francamente una cazzata l'affermazione del direttore Feltri sulla inferiorità dei meridionali". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini in un'intervista a Radio Crc, commentando le frasi del giornalista alla trasmissione di Rete4 "Fuori dal coro".

"Sono assolutamente in disaccordo - spiega Salvini - con le sue affermazioni perché se per un giornalista è scorretto in tempo di pace fare considerazione che dividono il Paese, è scorretto e ingiusto farlo in tempo di guerra. Esistono distanze nel Paese, ma tra chi vive in quartieri disagiati e quartieri ricchi con più servizi e questo non è certo colpa dei cittadini, la politica deve fare di tutto, come noi stiamo facendo, per accorciarle queste distanze. Sicilia e Sardegna, ad esempio, sono isolate ancora di più in questo periodo e sono le regioni che pagano di più per tornare alla normalità, ma non è affatto un valore in meno essere siciliano o sardo. Tutti devono avere pari opportunità".