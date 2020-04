Neonata non smette di piangere: i medici scoprono che ha costole rotte e segni di morsi

La procura ha aperto un’inchiesta per far luce su un episodio di violenza

Di: Redazione Sardegna Live

Una neonata di appena 4 mesi non smetteva di piangere. La mamma l’ha accompagnata in ospedale per farla visitare. La scoperta choc è stata fatta dai medici del Santa Maria Goretti di Latina: la bimba aveva costole rotte, contusioni e segni di morsi sulla coscia.

I dottori che hanno visitato la bimba hanno avvisato le forze dell’ordine. La procura di Latina ha aperto un'inchiesta per fare luce sull'accaduto e chiarire se la bimba sia stata vittima di violenza. Nel frattempo, in attesa dei tempi necessari per svolgere gli accertamenti, è stata tolta in via precauzionale ai genitori e affidata ad un centro protetto per minori, per tutelare la sua incolumità.