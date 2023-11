Paura per Giulia, scomparsa l’11 novembre con l’ex fidanzato

Quella sera un giovane l'ha sentita gridare e vista salire su una Punto nera

Di: Redazione Sardegna Live

Di Giulia Cecchettin si sono perse le tracce da sabato 11 novembre, quando un giovane vicino a Vigonovo, in provincia di Venezia, l'ha sentita gridare e vista salire su una Punto nera, poi allontanatasi velocemente. A bordo di quell’auto l’ex fidanzato, Filippo, che l’avrebbe costretta a salire sull’auto.

I cellulari di entrambi i 22enni risultano spenti e non ci sono al momento altre segnalazioni sui due giovani.

LA FINE DELLE RELAZIONE

Secondo quanto appreso, la storia tra Giulia e Filippo si è chiusa ad agosto, ma il ragazzo non lo avrebbe accettato e i due, nonostante la chiusura, non avevano comunque interrotto i rapporti.

L’ultimo appuntamento è proprio di sabato scorso. Giulia, secondo quanto finora ricostruito, esce di casa verso le 18 per raggiungere Filippo. La coppia viene vista seduta ai tavolini del McDonald’s intorno alle 20. Alle 22:43, si registra l’ultimo messaggio della 22enne, inviato alla sorella.

LA LITE

L’ultimo avvistamento risale alle 23:15 circa. Un giovane chiama il 112 perché, a poche centinaia di metri dall’abitazione della famiglia Cecchettin, aveva sentito una giovane gridare e chiedere aiuto mentre veniva costretta a salire a bordo della Punto nera. Lo stesso giovane informa il giorno dopo il papà di Giulia e racconta quanto visto la sera precedente.

I DUBBI

La domenica il papà di Giulia si reca dai Carabinieri per denunciare la scomparsa della figlia, ma nessuno collega la stessa scomparsa con l’aggressione della sera precedente. “Ancora non è chiaro che i primi attimi sono i fondamentali? È lì che serve il massimo impegno. Ogni scomparsa va trattata sin dai primi istanti, sempre presupponendo un reato perché quando si arriva poi a pensarlo le scene sono fortemente inquinate e molti accertamenti non possono più essere fatti”, commenta l’avvocato e presidente di Penelope Sardegna Gianfrancesco Piscitelli.

L’auto è una Fiat Grande Punto targata FA 015 YE. Chi la vedesse contatti immediatamente le forze dell'ordine.